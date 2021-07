Samal päeval kell 18.15 said päästjad teate, et Mustla alevikus Kuressaare tänaval on süttinud maja kõrval elektrijuhtmestik. Päästjad võtsid suuremad leegid maha viie minutiga ning kontrollisid ohutuse tagamiseks olukorda. Tulekahju likvideeriti kella 18.24-ks.