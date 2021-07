KLAAS ON kõige jätkusuutlikum ja väga ainulaadne pakendimaterjal, sest seda saab lõputult taaskasutada, ilma et selle kvaliteet halveneks. See tähendab, et kõik purgid ja muud klaaspakendid tuleks kodus eraldi kokku koguda ja klaaspakendikonteinerisse viia. Sellisel juhul jäävad need puhtaks ning neid on lihtne tagasi ringlusesse suunata.