«Lapsed jooksid, oksendasid ja siis jooksid edasi,» kirjeldas toimunut Suislepa Veski kohviku pidaja Artur Grossthal (pildil). Algul arvati, et haigusjuhud on üksikud, kuid siis jäi oksehaigusesse ka järjest rohkem täiskasvanuid. Ujumiskoht on kohalike sõnul väga populaarne, seega reostunud vee arvatav mõju on olnud üsna suur.