«Olen läbi aastate olnud Paide tegevusega kursis. Nad on iga aasta jõudsalt arenenud ja mängivad eurokohtade peale. Mulle selle klubi visioon meeldib,» vastas Klavan küsimusele, miks ta just Paide kasuks otsustas. Tal oli pakkumisi ka välismaalt, aga väga konkreetseks need jutud ei läinud. Ühtlasi andis ta mõista, et on edaspidi valmis tihedamini ka koondises mängima.