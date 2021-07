Karol Mets on leidnud mahti tutvuda ka Saudi Araabia vaatamisväärsustega. FOTO: Erakogu

Saudi Araabia jalgpalli kõrgliigas leiba teeniv Viljandist pärit Karol Mets on eksootilisse riiki mängima minekuga rahul, ehkki seni ei ole tal mängud isiklikus plaanis kõige paremini läinud.

Leping klubiga Ettifaq FC on sõlmitud kaheks aastaks ja nüüdseks on sellest järel veel aasta. Praegu on ta Eestis puhkusel.