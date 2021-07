Latvijas Pasts rajab esimese postiettevõttena Euroopas kodupakiautomaatide võrgustiku, kuhu saavad peale tema kaupu tuua teised teenusepakkujad. Eraisikud saavad Latvijas Pastsilt ehk Läti Postilt rentida Lätis kodukapi, mis paigaldatakse maja ette ning kuhu omanik saab tellida posti, logistikafirmade toodavad pakid, toidukauba ja ka restoranist tellitud eined. Võrk ehitatakse Cleveroni kodupakiautomaatide abil ning esimesed paigaldused on kavas juba augustis.

Postiettevõtetele uudse teenuse rajab Lätis SJSC Latvijas Pastsi tütarettevõte SIA Mailmaster. "Pakkide ja toidukauba tellimine on kiiresti kasvanud ja püüame leida viise, kuidas oma tellimuste kättesaamine meie klientidele võimalikult mugav oleks. Kodupakiautomaat on kahtlemata üks lahendus, mis seda võimaldab," selgitas võrgustiku rajamise tagamaid SIA Mailmasteri juhatuse liige Gatis Ģērmanis.

"Kodupakiautomaat täidab kõik meie klientide ootused, mida saab tegelikult kokku võtta kolme sõnaga: mugavus, turvalisus ja lihtsus. Mugavus tähendab seda, et klient võidab aega, sest ta ei pea ootama kodus kullerit, samuti ei pea ta kuhugi pakile eraldi järele minema. Turvalisus tähendab, et kaubad tuuakse sulle koju ja pannakse tugevast metallist kappi, kus need on varguste eest kaitstud. Kodupakiautomaati saab avada vaid äpi kaudu ja seda saavad teha ainult määratud kasutajad. Ning lihtsuse tagab kodukapi lihtne paigaldus ja kasutamine," rääkis Ģērmanis.

Cleveroni tegevjuhi Arti Küti sõnul on Latvijas Pastsi uuendusmeelsus ja avatus kiiduväärt. "Oleme katsetanud avatud võrgustiku kontseptsiooni Eestis juba mõnda aega ning näeme omast kogemusest, et tarbija hindab üle kõige mugavust. Väga hea on näha, kuidas Latvijas Pasts võtab suure postiettevõttena ette julge sammu, muudab harjumuspärast mudelit ja rajab kõikidele teistele teenusepakkujatele avatud võrgu ning seda just uudsete kodukappidega. Meie usume, et see ongi kaupade kojuveo tulevik, sest tagab mugavuse ja aja kokkuhoiu nii tarbijatele kui ka teenusepakkujatele."

Eraisikutele 9,90 euro eest kuus renditav Cleveroni kodupakiautomaat on mahukas, nii et sinna on võimalik jätta peaaegu kõiki standardsuuruses pakke. Ģērmanise sõnul võib sinna panna näiteks 44 tavapärast kingakarpi või viis toitu täis tavalist kilekotti. "Seega ei pea muretsema, et mõni pakk lihtsalt kappi ei mahu."

Latvijas Pasts on Läti riiklik postiteenuse ettevõte, millel on ligikaudu 3200 töötajat ja 600 pakkide üleandmispunkti. Mullune käive oli ettevõttel umbkaudu 100 miljonit eurot.