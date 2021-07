Lastepargi juures kinni peetud auto juhil polnud luba ja kaassõitja oli tagaotsitav

Politsei teatel märkas patrull kolmapäeval kella 17 paiku Viljandis vastu sõitmas sõiduautot Mercedes-Benz, mille roolis oli politseile varasemast erinevate vahejuhtumite tõttu tuttav noormees. Viljandi välijuht Hegert Heil kirjeldas, et Mercedes keeras Meeme tänavale ja peatus Lastepargi juures. "Järgnesime autole ning selgus, et juhikohal olnud mees oli vahepeal tagaistmele kolinud ja püüdis jätta muljet, nagu poleks ta roolis olnud."

Välijuht lisas, et niisuguse käitumise põhjus peitus selles, et 18-aastasel mehel ei ole juhtimisõigust. "Kontrollisime ka autos kaasa sõitnud 17-aastast noormeest ning ilmnes, et tema on tagaotsitavaks kuulutatud, sest ta ei täitnud kohtuotsust, millega ta suunati erikooli.“