Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et piirata nende ohtlike taimede levikut. Oluline on teada anda ka üksikutest taimedest, sest üks taim võib anda kuni 100 000 seemet. Karuputke võõrliike on just praegu lihtne tähele panna, sest kätte on jõudnud nende õitseaeg.