Katre Ojaste koju hangiti jäätisemasin kõigepealt ikka enda jaoks ja seniajani on see olnud pere kolme lapse sünnipäevadel au sees. FOTO: Erakogu

Laste pidudel on üha tavalisem, et kõige muu kõrval on kohal jäätisemasin. Ja et nõudlus tekitab pakkumist, lisandub Viljandimaalegi aina neid, kes seda laenutavad. Üks neist on üheksa-aastane Adeele Soovere.