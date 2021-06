Linlastele teeb muret elektritõukerataste liiklust segav parkimine

Linnapea Madis Timpsoni sõnul sobivad elektrilised tõukerattad uuendusmeelsesse Viljandisse hästi. Tema sõnul on linn mõnusalt väike, et seda auto asemel hoopis tõukerattaga avastada või vajalikke sõite teha, kuid nagu iga uue asjaga, on ka Bolti tõukeratastega arusaamatusi tekkinud.

"Minuni on jõudnud mitme linlase mure selle pärast, et tõukerattad on pargitud autode sissesõidutee ette ja seisavad seal päevi nii, et inimesed autodega liigelda ei saa. Valesti parkimist märkajad ise rattaid liigutada ei julge, sest siis läheb tööle signaal, ja selle murega ei osata ka kellegi poole pöörduda," lausus ta.

Linnapea sõnul peavad tõukeratastega sõitjad kindlasti käituma vastutustundlikult ja arvestama kaaslinlastega.

Ka Bolti tõukerataste spetsialisti Aleksandr Lilišentsevi ütlemist mööda on sellises olukorras vastutus eelkõige neil, kes elektrilisi tõukerattaid kasutavad. "Sõitjad peavad arvestama kaasliiklejatega ning sõidu lõppedes parkima tõukeratta Bolti rakenduses näidatud alale nii, et see ei oleks takistuseks teistele liiklejatele. Kui tõukeratas parkida kõnnitee äärde, peab jalakäijatele jääma ruumi vähemalt 1,5 meetrit," selgitas ta.

Lilišentsev selgitas, et Bolti töötajad käivad vastavalt vajadusele tõukerataste akusid vahetamas ja sealjuures rattaid ka korrektselt parkimas, kuid õhtuti neid tänavatelt kokku ei korja. See annab hea võimaluse mõista, kus Viljandis rattaid enim kasutatakse, kuid see tähendab ka, et kasutajatel on suurem vastutus, sealhulgas parkida rattad kohta, kus need kaasliiklejaid ei sega.

Bolti tõukerataste spetsialisti sõnul võib valesti või liiklust segavalt pargitud tõukeratta julgesti sobivamasse kohta parkida, sest neid on võimalik turvalisemasse kohta paigutada ka lahti lukustamata. Siis läheb küll tööle tõukeratta signaal, kuid seda ei tasu karta. "Loomulikult võib alati pöörduda klienditoe poole, kelle kaudu saavad meie töötajad ebasobivalt pargitud rattad ümber parkida."