MKI on eksisteerinud juba 25 aastat, alates 1996. aastast, kui Viljandis loodi mulkide seltsi ja maavalitsuse initsiatiivil mulgi keele ja kultuuri säilitamiseks Mulgi instituut. Organisatsiooni töö on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Juba mõni aasta pärast asutamist selgus, et töö on jäänud soiku, ja see otsustati ümber korraldada. Moodustati Mulgi kultuuri instituut, mille osanikeks said kultuuriloolise Mulgimaa viie kihelkonna toonased omavalitsused. Seda aega nimetatakse teiseks tulemiseks.