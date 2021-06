Et valitsus on viimase kuuga piiranguid tunduvalt leevendanud ja koroonaviirusega nakatunute hulk on jõudsalt vähenenud, on 1. augustil kell 12 algava ümber Viljandi järve jooksu korraldajad lootusrikkad, et erinevalt mullusest saab kõik osalejad lähetada rajale korraga. Osalejate piirmäär jääb kehtima ning rohkem kui 2000 jooksjat ja kepikõndijat 1. augustil starti ei lubata. Sarnaselt eelmise aastaga tuleb seega augusti vältel soovijatele ka nõndanimetatud virtuaaljooks, mille puhul kehtib reegel, et joosta tuleb ümber Viljandi järve.