Endine abilinnapea Janika Gedvil istungil ei osalenud, vaid pöördus volikogu poole seitsmeminutilises varem salvestatud videoläkituses.

"Süda valutab, sest mõnedki asjad jäävad pooleli," tõdes ta selles ning tõi muredena välja pereterapeudi koha loomise Perepesa keskuse juurde ning palgalõhe linnavalitsuses sarnaste ametikohtade vahel. Et Gedvil volikogu istungil ei osalenud, ei saanud volikogu liikmed talle ka küsimusi esitada.

Janika Gedvil selgitas Sakalale, et ei osalenud volikogu istungil, sest polnud kindel, kas ja kuidas ta Bulgaariast puhkust veetmast tagasi jõuab. "Lennuplaanid on praegusel ajal ju ebakindlad," märkis Gedvil, kelle ametlik puhkus pidanuks kestma 18. juulini.

Janika Gedvili umbusaldamisele avaldas toetust 20 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi ning kaks jäid erapooletuks. Viljandi muusikakooli direktor Tonio Tamra taandas ennast hääletamisest, öeldes, et kuna ta on allasutuse juht, ei osale ta linnapeade ja abilinnapeade umbusaldamises.

Ametist taandatud endine Janika Gedvil sai hüvitiseks kolme kuu palga.

Isamaa abilinnapeakandidaat Jane Koitlepp märkis ennast tutvustades, et valimisteni jäänud nelja kuuga ta midagi revolutsioonilist ilmselt korda saata ei jõua, ent on väga õppimisvõimeline ning loodab, et koostöös teiste linnavalitsuste liikmete ja volikoguga on võimalik ka selle aja jooksul vajalikke asju korda saata.

Isikliku erihuvina tõi Koitlepp välja kergliiklusteede korrasoleku ning liikluskasvatuse arendamise Viljandi koolides, lasteaedades ja tänavatel. "Võluvits on siinjuures täiskasvanute eeskuju," sõnas Koitlepp. "Loodan, et kõik rattaga tööl käivad volikogu liikmed panevad edaspidi kiivri pähe."

20 poolthäälega võeti Jane Koitlepp Viljandi abilinnapeaks. Keegi vastu ei olnud, erapooletuks jäi kaks volikogu liiget.

"Tänan teid usalduse eest ning loodan teie panuse peale, koostöös teeme Viljandi linna heaks," ütles Jane Koitlepp volikogule.

Sakalale pärast volikogu kommenteeri andes nentis Koitlepp, et tunne on küll veidi ärev, aga igati võitlusvalmis. "Ega kui sellises olukorras veidi ärevust ei tunneks, poleks asi õige," nentis ta ja lisas, et loodab uute kolleegide heatahtlikkusele ja koostööle.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Helmut Hallemaa ütles Sakalale, et kergliiklusteede ja liikluskasvatuse parandamises on ta uue abilinnapeaga ühel meelel. "Seda on kindlasti vaja teha," arvas Hallemaa. "Koitlepp jättis mulle väga asjaliku mulje, ta tundub olevat inimene, kes on avatud koostööle ja teiste kuulamisele. Mis ma muud ikka oskan öelda, kui et uuele abilinnapeale jõudu ja jaksu."

Helmut Hallemaa leidis, et Viljandi oleks küll mõned kuud ilma abilinnapeata hakkama saanud, ent see oli poliitiline valik, millesse teised sekkuda ei saa. "Kui me koalitsiooni tehes otsustasime, et jagame need ametikohad niimoodi ära, et see abilinnapeakoht jääb Isamaa täita, ning tema on praegu niimoodi otsustanud, siis ei olegi siin midagi arvata," rääkis Hallemaa.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Juhan-Mart Salumäe nentis, et see, et Janika Gedvil töö kaotas, on loogiline asjade käik. "Poliitilised ametikohad jagatakse koalitsioonilepingu alusel ning see leping kehtib kõigile, kes sellele alla kirjutavad," ütles Salumäe. "Seega kui keegi allakirjutanutest seda rikub, on sellel paratamatult tagajärjed. Mul on kahju, et Janika otsustas umbusaldamise teed minna, sest umbusaldus sõltumata põhjusest on miski, mis jääb poliitiku CV-sse. Väärikam olnuks ise ametist loobuda, aga iga poliitik teeb oma valikud ise. Soovin Janikale jõudu."

Uue abilinnapea valikut Salumäe kommenteerida ei osanud, sest ei tunne oma sõnutsi teda piisavalt. "Igal juhul julge samm see amet nõnda lühikeseks ajaks vastu võtta," nentis Salumäe, ent lisas, et tema hinnangul suutnuks Viljandi valimisteni edukalt ka ühe abilinnapeaga hakkama saada. "Meil on võimekad ametijuhid Jaak Raie ja Livia Kask ning usun, et valimisteni oleks Viljandi väga hästi hakkama saanud ka siis, kui me praegu seda ametikohta ei oleks täitnud," arvas Salumäe. "Kuid eks siin taga olnud Isamaa erakonna soov üks kandidaat enne kohalikke valimisi rohkem pilti tuua. Seega poliitstrateegiline samm, aga see õigus on Isamaale koalitsioonilepinguga ju antud."