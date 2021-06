PÄRAST LEITSAKUS läbitud võidupüha maratoni Torist Pärnusse sõitsin Kõppu, et jaanipäev seal veeta. Eelmisel aastal oli pidu seal COVID-19 tõttu ära jäänud. Seda suurem oli hämming, et selgi aastal seal seda iseenesestmõistetavat pidu ei peeta. Samal ajal Suure-Jaanis ja Võhmas jaanituli põles. Tundub, et mis Suurele Peetrile lubatud, sellest ärgu Väike Peeter unistagugi. Kas siis ühes piirkonnas on eriolukorraaegsed piirangud ja teises pole?