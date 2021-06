Linnapea Madis Timpsoni sõnul võib hanke tulemustega üldjoontes rahule jääda. "Jakobsoni kooli ventilatsioonisüsteem on amortiseerunud ja uut ventilatsiooni on hädasti tarvis. Minuni jõudis see probleem kooli hoolekogu koosolekul ning lubasin lahendusi otsida. Koos riigi toega saame osaliselt süsteemide uuendamisega alustada ja ma usun, et see muudab koolis olukorra tunduvalt paremaks," nentis ta.