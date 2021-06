"Kooliperel on hea meel, et juba kolmandat aastat järjest soovib nii palju õpilasi meile õppima tulla," sõnas vastuvõtukomisjoni juht Karmen Selter. "See näitab, et meie koolis tehakse head tööd, meil on väga head õpetajad ning seetõttu on lõpetajad tööjõuturul konkurentsivõimelised. See tähendab ka seda, et iga aastaga läheb kutsekooli astumine tagasihoidlike õpitulemustega aina raskemaks."