Sakala keskuses on täna taas doonoripäev

Kui doonor on kokku puutunud kinnitatud COVID-19 diagnoosiga inimesega, võib ta verd loovutada 14 päeva pärast kontakti haigega või pärast seda, kui 10. päeval on SARS-CoV-2 PCR-proov olnud negatiivne.

Pärast vaktsineerimist surmatud viirusega, paljunemisvõimetu viirusvektoril põhineva vaktsiiniga (näiteks Vaxzevria) ning Jansseni, komponentvaktsiini või mRNA vaktsiiniga (Pfizer/BioNTech ja Moderna) on lubatud verd loovutada, kui inimene on terve. Pärast vaktsineerimist nõrgestatud viirusega on verd lubatud loovutada nelja nädala pärast.