Männimäe Maksimarketi kohale on toodud liivakoormad, mida läheb vaja uute trasside ehitamiseks. FOTO: Marko Saarm

Lähipäevil asutakse kaevama Männimäel Riia maantee ja Puidu tänava ristmikul, otse Jakobsoni kooli vastas, et tõsta ümber maa sees olevaid torusid ja kaableid. See on ettevalmistus Männimäe Maksimarketi rajamiseks.