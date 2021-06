Hiljutisel riigikogu istungil pöördus EKRE fraktsiooni liige Uno Kaskpeit peaministri poole, juhtides tähelepanu Eesti toidukullerite nahavärvile. «Pärast tööd nad kindlasti suhtlevad meie tüdrukutega, sest ma siin tumedaid tüdrukuid ei ole näinud. Mis on teie valitsuse eesmärk selles tegevuses? Kas see, et meie rahvas muutuks tulevikus tumedaks või kuidas?» kõlas rahvasaadiku suust.