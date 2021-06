Valla ehitusnõunik Sten-Maikel Udras rääkis, et sarikapidu peetakse siis, kui hoone on saavutanud maksimumkõrguse. "Peoga peetakse meeles eelkõige ehitajaid. Seni on ehitaja teinud väga tublit tööd ja oleme püsinud esialgses graafikus, hoone valmib tähtajaks."

Karksi-Nuias Tartu maantee 8 kinnistule kerkiv 12 sotsiaalkorteriga maja on Mulgi vallas töös olevate investeeringuobjektide hulgas üks suuremaid, selle maksumus on ligikaudu 430 000 eurot. Ühekorruseline eluhoone on kogupindalaga 315 ruutmeetrit. Korteritel, mis koosnevad enamasti kööktoast ja WC-ga ühendatud duširuumist, on suurust 15–35 ruutmeetrit. Ühes korteris saab on ka eraldi magamistuba ning kaks korterit on mõeldud ratastooliga liikuvatele inimestele.

"See on esimene sellise suunitlusega hoone Mulgi vallas ning sellega astume väga suure sammu edasi, et oma inimestele olemas olla," sõnas vallavanem Imre Jugomäe.