Eestisse lisandus 10 koroonapositiivset, Viljandimaale ei ühtegi

Ööpäeva jooksul manustati 178 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 549 003 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 409 729 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,5 protsenti.