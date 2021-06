Tunnel avatakse augusti alguseks

Tunnelit rajava ja ehitusobjektil tegutseva aktsiaseltsi Tallinna Teed juhatuse liige Marek Rand märkis, et tunnelidepoo sai lõpetatud juba aprillis. «Nüüd on selle seinad sedavõrd kuivanud, et saime talle juuni algul teha hüdroisolatsioonid ja pealesõiduplaadid, praeguseks on tee tunneli osas tagasi täidetud ja peale on uus teekonstruktsioon ehitatud,» kõneles ehitusjuht.

28. juunil algab Vaksali tänaval Marek Ranna kinnitusel viimane alakihi asfalteerimine, seejärel tehakse umbes kuu aega kõnniteede sillutustöid ja paigaldatakse valgusteid. Asfaldi ülemine kiht on planeeritud maha panna juuli lõpus. Sellele järgneb markeerimine ja liiklusmärkide paigaldus. «Ehitajal on plaan tänav liiklusele avada kas juulikuu viimastel või augusti esimestel päevadel,» kõneles Marek Rand ja kinnitas, et tööd on püsinud kenasti graafikus hoolimata sellest, et betoneerijate meeskonna koroonasse haigestumise tõttu tuli teha paarinädalane paus. Õnneks oli see ajavaru graafikus olemas. «Üldjoontes on ilmad töid soosinud, ehkki 30-kraadist kuuma ei saa muidugi enam soosimiseks nimetada. Sellise ilmaga on asfalteerimist teha üliinimlik, kuumus tapab ja tööjõudlus ei ole tavapärane, aga oleme hakkama saanud,» rääkis ta.