Patsiendiportaal ehk digilugu on tõusnud viimasel ajal tavalisest enam päevakorrale, sest just selle kaudu soovitab riik oma seadmesse alla laadida või paberile printida koroona vastu vaktsineerimise tõendi. Paljudel inimestel on enda identifitseerimiseks ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID ning need sobivad ka digilukku sisenemisel. Kes aga kasutavad vaid pangalinki, need digilukku ei saa.