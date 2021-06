Võidupüha tuli jõudis Viljandisse

Võidutulest süüdati küünal, mis pandi laternasse. Latern asetati Johan Laidoneri ratsamonumendi juurde, kust soovijad said viia tuld endale koju ja süüdata sellega jaanilõkke. Tulikuumal päeval esinesid kohalviibijatele Lõõtsavägilased. Kohal olid kaitseliidu, naiskodukaitse, päästjate, politsei, transpordiameti ja Punase Risti esindajad, kes kõik tutvustasid oma tegevusi. Ürituse tipphetk oli ergutuste üleandmine kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele. Mitmed neist said silmapaistva teenistuse eest teeneteristi ja hinnalisi kingitusi. Põhja-Sakala ja Viljandi valla esindajad said tule kätte kohapeal, aga Mulgi valda viisid selle kaitseliidu Sakala maleva tuletoojad. Mulgi vallavanem jagas tõrvikust võidutuld piirkondade juhtidele ja rahvale jaanitule süütamiseks.

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919 ja see on ka «... eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest.» (Eesti Vabariigi valitsuse otsusest 1934). Võidupüha on eraisikutele kohustuslik lipuheiskamise päev. Võidupüha tähistamine on tseremoniaalselt seotud jaanipäeva tähistamisega 24. juunil.