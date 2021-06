Soomaal Raudna jõe ääres elav Kuusekäära talu peremees Indrek Hein, kes on aastakümneid loodusemärke üles tähendanud ja nende järgi ilma ennustanud, ütles, et nii nagu juuni on olnud väga äkiliste pööretega, kord külm ja siis põrgukuum, jätkub tõenäoliselt samamoodi ka ülejäänud suvi. FOTO: Silja Joon