Jaani lihapoel on kauplused Viljandis Männimäel ja Köstil. Ettevõtte omanik Tõnu Roslender ütles, et vahepeal jäi liha- ja šašlõkimüük kuuma ilma tõttu väiksemaks, aga viimasel paaril päeval on taas päris tublisti tuure üles võtnud. «Üleeile poolest päevast läks kõvem müük lahti ja eile kestis see grill-liha soetamine hilisõhtuni välja. Vahepeal oli meil kahtlus, et nii suure palavusega jääb müük kasinaks, aga õnneks nii ei ole läinud,» sõnas ta.