GALERII. Viljandi gümnaasiumi abituriendid said lõputunnistuse

Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe ütles Sakalale, et IX lend on tugev lend. "Väga harva on meil nõnda palju medaliste, täpsemalt 25. Arvestades, kui keerulistes oludes nad pidid õppima, julgen öelda, et nad on saanud sellise kogemuse, mida ükski teine lend pole veel saanud," rääkis Salumäe. "Nende seas on maailmatasemel sportlasi, küberturbe asjatundjaid ja kodanikuaktiviste. Ma olen nende üle väga uhke ja tänan neid, et nad just Viljandi gümnaasiumi oma kooliks valisid."