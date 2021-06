Viljandi vallavalitsus avab lasteaedade mänguväljakud kõigile alla seitsmeaastastele

Nagu ütles abivallavanem Irma Väre pressiteate vahendusel, soovib vallavalitsus pakkuda kõigile valla elanikele hüvesid, mis on ühise rahaga saavutatud. "Lasteaia mänguväljakud on küll ilusad, lastele kasutamiseks ju loodud, aga vahel on nii, et mängida saavad seal üksnes lasteaialapsed. See tähendab, et päris suure osa ajast seisavad need väljakud kasutuseta. Sellel suvel tahame kindlatel kellaaegadel pakkuda lasteaedade mängualasid kõigile alla seitsmeaastastele," rääkis ta.