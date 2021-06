Jane Koitlepp on Isamaa liige enam kui aasta, ta kuulub ka Isamaa naisühendusse IREN ning on Isamaa perede ühenduse juhatuse liige. 32-aastane Koitlepp õpib Tallinna ülikoolis eksternina rekreatsioonikorralduse erialal. Ta on abielus ning ühe- ja kolme-aastase lapse ema. Vabatahtlikuna on ta neljandat aastat Naiskodukaitse Sakala ringkonna esinaine.