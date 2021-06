Kultuuriakadeemia pressiteates on öeldud, et programmis on oodatud osalema kõik huvilised, kes soovivad muusikatehnoloogiliste vahendite abil oma muusikalisi ideid teostada. Programmis õpitakse, kuidas kirjutada tänapäevast poplaulu, mil viisil on võimalik salvestada vokaali ja akustilisi instrumente ning milliste programmidega materjali töödelda, et valmiks kvaliteedistandarditele vastav lugu. Kõik programmis omandatavad teadmised ja oskused tulevad kasuks nii koduses kui tipptasemel tehnikaga helistuudios.