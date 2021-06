Viljandi spordikooli neiud tulid minivõrkpallis Eesti meistriks

Minivõrkpalli mängitakse Merle Keerutaja sõnutsi 14. eluaastani, seal on väljak tavalisest veidi väiksem ning korraga on platsil neli mängijat, viiendat vahetatakse. Kolm mängijat on ees ja üks taga, eesmärk on, et kõik mängijad õpiksid palli ette tõstma. Selleks, et pall kauem mängus püsiks, on lubatud vaid altpoolt servida.