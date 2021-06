Jass Kalev Mäe on sündinud Hiiumaal, kuid kasvanud üles Viljandi külje all Päril ning omandanud koolitarkuse Valuoja ja Heimtali põhikoolis ning Viljandi gümnaasiumis. Eduard Vilde "Tabamata ime" on 30. lennu esimene diplomitöö, Mäe aga astus ühe peaosalisena üles Theatrumis möödunud aasta sügisel esietendunud Florian Zelleri "Pojas".

Jass Kalev Mäe, kust tuli soov minna pärast gümnaasiumi õppima näitlemist?

Mind on alati huvitanud mäng. Põhikooli lõpu poole võtsin ühendust Silvia Soroga, kes vedas Karksi valla noorteteatrit "O" ja mind ka sinna võttis. Silvia ongi mind hästi palju mõjutanud, toeks olnud ja suunanud. Käisin ka Viljandi gümnaasiumi teatristuudios.

Gümnaasiumi lõpetades tegin katsed lavakasse, aga sisse ei saanud. Siis võtsin vaba aasta ning olin Viljandis, mõtlesin asjade üle järele. Et katsed on üle aasta, polnud ma üldse kindel, kas lavakasse veel proovin, ja läksin Tartu ülikooli usuteaduskonda teoloogiat õppima.

Kas teil ei tulnud mõtet proovida kultuuriakadeemia näitlejaõppesse?

Kui ma usuteadusesse läksin, ei mõelnud ma enam nii palju selle peale. Vahetult enne, kui lavakas algas vastuvõtt ja sain teada, et Lembit Peterson võtab uue kuruse, läks pilt selgemaks ja tahe tuli tagasi.

Tegelikult olin päris hilise ajani teatrivõõras ega käinud perega väga palju teatris. Mälestused Ugalaga on seotud pigem tantsuga. Mul on aga Ugalast väga eredalt meeles Calderóni "Nähtamatu daam", mis on samuti Lembit Peterson lavastus. Silvia Soroga tõime keskkooli näitetrupiga lõpulavastuse välja Ugala väikses saalis.

"Tabamata imest" on läbi aegade sündinud kolm lavakunstikooli diplomilavastust. Teie astute selles üles organist Heinmannina. Kultuurisaates "OP" ütles Lembit Peterson Margus Taborile, et hiljem oli tal käinud peast läbi mõte, et võib-olla oleks pidanud lavastuse tegema aastakese hiljem. On see suur amps päris esimeseks lavastuseks?

Jah, oli küll. Ja dramaturgiliselt samuti. Võttis ikka palju aega, et see mõte kätte saada. Minu arust on Eduard Vilde hästi tabanud eestlaslikkust, siin on väga palju kihte ja aktuaalseid pidepunkte. See oli lõbus koosotsimine ja ma arvan, et tasus end ära.

Aga oskate öelda, miks see Vilde näidend ikkagi ka praegu nii hästi elab?

Minu meelest võtab selle hästi kokku üks Eeva Marlandi lause: "Kallis on kunst, aga kallim on elu. Elu on hinnata." See on üks mõte, mis on mind saatma jäänud. Oluline on meelde tuletada, mille pärast me midagi teeme, mida soovime ja kuhu oleme teel. Seda peaks endalt küsima. Ei tohi ennast inimesena ära unustada, ükskõik mis erialal tegutsed. See on huvitav ja selles on midagi hästi eestlaslikku tabatud. Eks iga vaataja võta sellest endale oma.