«Päevik» on seega suurepärane võimalus saada osa sellest, kuidas üks loomeinimene (lavastaja) töötab. Mõistagi pole lavastamine seda laadi töö, mille saab kell viis ära lõpetada, et siis järgmisel hommikul jälle alustada. Ka jalutades hakkavad lavakujundused peas lahti rulluma. Töö käib kogu aeg kaasas ja on kootud peenikese niidina kogu muu elus toimuva sisse.