Teearu ütles Sakalale, et mitmel lõigul kaeti sulavat teed juba lõppenud nädalavahetusel ning Viljandi tänavatel hoitakse pidevalt silm peal. "Oleme teadlikud, et üsna probleemsed on teeolud Reinu teel ja Riia maanteel ning üritame seal kiiresti asjad korda saada," kinnitas ta.