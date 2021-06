Nii lendasidki kasiinojuht Rod ja näitleja Ekaterina Baker Vancouverist Yukoni pealinna, vilistasid sealsele kahenädalasele isolatsiooninõudele ning sõitsid renditud lennukiga edasi Beaver Creeki, et seal kohalike motellitöötajatena esinedes kaitsev suts õlavarde saada. Tagajärjeks oli vihane linnarahvas, 2300-dollarine trahv (mis paari varalist seisu arvestades pole ilmselt märkimisväärne) ja üleameerikaline häbi. Inimesi ei ajanud marru mitte ainult eelisvaktsineerimine ja kohalike nakkusohtu seadmine, vaid ka see, et niisugused võtted on kättesaadavad vaid rikastele, kes võivad mureta sajaseid luhvtitada.