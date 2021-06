«Kreeka maasikate järele on nõudlus olnud kõva, tundub, et koroonaaeg isegi hoogustas seda. Inimesed istusid kodus ja käisid ainult toidupoes ning tahtsid ennast premeerida ja võtsid siis minu lettidelt magusaid maasikaid,» sõnas Viljandimaa suurim maasikakaupmees Siim Kütt. Tublisti on ta teinud ka maasikate kojukannet. Tema sõnutsi on hästi ostetud sellest hoolimata, et hind on olnud varasemate aastate omast kõrgem.