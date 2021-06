Esmaspäevast alates on Viljandi avatud noortetoas kestnud 6–9-aastaste laste «Lennukas linnalaager» ning järve ääres saab täna läbi 7–16-aastatele mõeldud nädalane merekool. 40 eurot maksvasse noortetoa laagrisse soovis saada 35 last, kuid ruumi oli vaid 20-le. Kümme eurot kallimas veelaagris Viljandi järve ääres oli 31 last. Korraldajad oleksid suutnud vastu võtta veel viis last.