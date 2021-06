Uuel nädalal jõuab kätte jaaniaeg ning paljudel kujuneb see viie päeva pikkuseks, mil saab tähistada nii suve algust, võidupüha kui jaanipäeva. Paraku näitab politseistatistika, et pikemaks venivad pühad toovad reeglina kaasa politsei sekkumist vajavate sündmuste tõusu ning ka joobes juhtide hulga suurenemise liikluses.

Kui keskmiselt tabab politsei ühes päevas üle Eesti 10–30 alkoholi tarvitanud juhti, siis jaanipidustuste ajal on see näitaja keskmiselt kuus korda suurem. Ainuüksi juunikuu esimesel esmaspäeval Viljandimaal korraldatud tunniajasel politseireidil tuvastasid korrakaitsjad neli joobes autojuhti, kellest üks peab oma teo eest kandma kriminaalvastutust.

Politsei soovitab, et jaaniüritustele minnes tuleks juba enne teele asumist kokku leppida, kes jääb kaineks roolikeerajaks, kes vajadusel seltskonna turvaliselt koju toob. Kui autorooli kipub aga purjutanud juht, soovitab politsei kasutada kõiki võtteid, et veenda teda sellisest mõttest loobuma. Kui pelk jutuajamine ei aita, tuleks politsei soovitusel juhilt autovõtmed ära võtta, aiavärav lukku keerata või mõnd muud kavalust kasutada. Kui ka see vilja ei kanna, tuleks kutsuda abi telefonil 112.