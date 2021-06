Buum ei tulnud mulle kohe meeldegi. Nii harjunud olin sellega, et meil on Kriis. Kriis, mille tõttu keskpangad kõikjal maailmas trükivad raha, et seda ohtralt majandusse voolaks ja hoog ei vaibuks. Raha õlitab. Paneb rattad käima. Me kõik ju teame, kuidas majandus vahepeal seisis, vähemalt osa sellest. Seda tuli tõugata.