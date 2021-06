Olustveres lõpetas kooli üks õpilane

Olustvere põhikooli direktori Liivi Lindemanni seletusel oli lõpetajate hulga sedavõrd järsk kukkumine ajutine ning järgmistel aastatel peaks see tõusma. Endisele tasemele aga niipea tagasi ei jõuta, sest järgmistes lendudes on ootamas kuus-seitse lõpetajat.

Põhja-Sakala vallavanema Jaanus Rahula sõnul on Olustvere põhikoolis erandlik aasta, aga numbrid näitavad, et Olustvere rahvaarv on kasvamas. «Olustvere koolil põhikoolina ma muremõtteid ei näe,» tõdes Rahula.