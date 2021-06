Majas võtab tulijaid esmalt vastu kohvikupool, kust edasi saab restorani ossa ja talveaeda ning õues asuvale terrassile. «Talveaed on selliste ilmadega nagu praegu, ideaalne koht, aga tahame, et ka oktoobris ja novembris saaks siin istuda,» tutvustas Villa Maria üks omanikest Marko Mets. Ta rääkis, et kui päeval ongi hea kasutada võimalust kohvikus käia, siis õhtul saab sohvabaaris ka kokteile juua.