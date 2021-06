Kohtume Viljandi järve rannas ettevõtmise ühe eestvedaja Mikk Mihkel Vaabeliga, kes juhendab, kuidas kõike kasutada. «Lühidalt on see õhku täis madrats,» ütleb Vaabel, kes aitab mul laua uksekoodiga kapist kätte saada. «Seal sees on rõhku üks baar, autorehvis on sul kaks-kolm.» Samas on see laud ikkagi kõva nagu kivi ja tundub sellel püsti seisjale stabiilne, mitte pehme nagu nõukogude ajast pärit kummimadrats, millega kindlasti ka mõni lugeja on kunagi proovinud vee peal hulpida.