Politsei on välja selgitanud nooruki, kes mai lõpus sõitis Bolti tõukerattaga Viljandi Jakobsoni kooli korvpalliväljakule ja lõhkus seda nii, et osa selle kattest tuleb välja vahetada. Kui kalliks see töö läheb, pole veel teada. Bolt aga keelas rattaga sõitmise kõigil spordiväljakutel.