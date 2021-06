Laupäeval tuleb Jüri Lossmanni mälestusjooks

Nagu ütles korraldaja Einar Kaigas, oli kolmapäeva keskpäevaks sellele 6,5 kilomeetri pikkusele jooksule registreerunud 55 osalejat, mida on tavakohasest napimalt. "Tõenäoliselt on oma mõju olnud koroonapausil ja sellel, et nüüd pärast avanemist on paljude ürituste vahel valida," lausus ta.

Varem on jooksjate arv jäänud Kaigase sõnutsi enamasti 130 ja 160 vahele.

Selle linnas kulgeva jooksu teeb eriliseks, et lõpetuseks tuleb üles joosta järsust Trepimäest. "See on meil jah maasikaks," ütles Kaigas muigamisi. Parajasti oli ta rada üle vaatamas. Tegeldi niitmise ja okste rajalt eest äravõtmisega.

Tänavuse jooksu üks peamisi soosikuid on viljandlane Keio Kits. Varasematest võitjatest asub starti veel Mardo Lundver. Võistluse vastu on huvi tundnud ka Ibrahim Mukunga Wachira, kes on mitmel korral ümber Viljandi järve jooksul triumfeerinud.

Naistest tuleb Einar Kaigase kinnitusel starti mitu tugevat jooksjat, teiste seas Minna Kelk, Kätlin Jakk, Kaisa Raja ja Inga Kree.

Ehkki laupäevaks lubab kuuma ilma, avaldas Kaigas lootust, et stardiajaks, kella 19-ks on olud juba leebemad. Distantsi keskel 3,5. kilomeetril on ka joogipunkt.