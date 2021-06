Vastemõisa kandis tulevad lillepäevad

Krista Kukk tõdes, et selliseid lillepäevi on nad korraldanud ka eelmistel aastatel ning huvilisi on olnud väga palju, sest inimesed tahavad koguda inspiratsiooni. Nõrga talu perenaise kinnitusel õitsevad eri sorti astilbed juulist septembrini. Astilbe on üks tähtsaim poolvarju armastav aiataim. See kasvab hästi ka päikese käes, kui maapind põua ajal läbi ei kuiva. Kaevandi aia kollektsioonis on üle 130 pojengisordi.

Nõrga talu 1,5 hektari suurune iluaed pakub pilkupüüdvaid panoraame ning seal on suures valikus püsililli. Aia uhkus on suur päevaliiliate ja flokside kollektsioon. Lisaks on aias sadu püsikuid, mis sobivad taluaia stiili ja suure rehielamuga. Vanade põlispuude alla on rajatud kaks suurt istutusala, mis on kujundatud varjulembeste püsililledega, ülejäänud aias saavad taimed päikest peaaegu terve päeva. Kujunduses on rõhk keskmistel ja kõrgemat kasvu liikidel ja sortidel. Aias on hostad, astilbed, lursslilled, heleeniumid, siilkübarad, kobarpead, ängelheinad, vesikanepid, priimulad ja kõrrelised. Talu põhitegevuseks on püsilillede kasvatamine ja müük. Igal aastal lisandub valikusse uusi ja erilisi liike ja sorte ning pidevalt katsetatakse nende sobivust meie kliimasse. Nõrga talu on tunnistatud 2009. aastal Suure-Jaani valla kauneimaks tootmistaluks ja auhinnatud 2010. aastal vabariigi presidendi "Kauni Eesti kodu" konkursil.