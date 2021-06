Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg ütles, et Mulgimaa pole kunagi varem olnud nõnda jõuliselt ja uhkelt pildis kui tänavu, sest Abja-Paluoja on kandnud kogu soome-ugri maailma kultuuripealinna tiitlit. Ja kuigi suur osa kevadisi sündmusi jäi COVID-19 piirangute tõttu ära, siis tänavu on jõutud kududa hõimuvaipa, tehtud koostööd Mulgi ettevõtjatega ning kohalikesse poodidesse tulevad Mulgi toodete riiulid. 26. juunil on Hallistes plaanis Mulgimaa peremäng, juulis Abja suvepäevad kodukohvikute õhtu ning laadaga. Juuli lõpus tuleb Mulgi pruulikojas Mulgi söögi festival ja Karksi mõisapargis ka soome-ugri kultuuripealinna teemaline Mulgi pidu.