Karl Roosna tõus Saksamaa esiliigasse jäi mõne värava kaugusele

Kolmanda liiga finaalide avamängus jäi 1. VfL Potsdam võõrsil Rostocki HC Emporile 27:28 alla, aga kordusmängus haaras ta kohe ohjad ja juhtis Roosna värava järel 5:1. Seejärel mäng võrdsustus ning vahepausile mindi juba külaliste 14:13 eduseisus. Empor alustas teist pooltundigi hästi ja juhtis 43. minutil 20:17. Potsdamlased tegid neljaväravalise spurdi ja said uuesti ette, et siis jälle kahe väravaga taha jääda. Kolm minutit enne lõppu vähendas Roosna täpse karistusviskega veel vahe minimaalseks, 24:25, kuid see jäi kodumeeskonna viimaseks tabamuseks ning Empor sai 27:24 võiduga pääsme 2. Bundesligasse.