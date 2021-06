Lips alustas tiitlikaitsmist kohaliku maadleja Arseni Sevtšenko vastu kindla 4:0 võiduga. Vastane püüdis teda maadlusaja esimesel minutil toore maadlusega üllatada, kuid edutult. Rüseluse käigus tabas Sevtšenko pea Lipsu huult, nii et see vajas tohterdamist. Matši jätkudes pani Lips oma tehnilise üleoleku maksma, tõstes püstiasendist äkilise sööstuga Sevtšenko jalad liivalt lendu ja maandades ta õlad liivasele pinnasele. Et rannamaadluses heideldakse kolme punktini või esimese püstiasendist sooritatud heiteni, piisas Lipsul sellest, et edeneda teise vooru.