Festivali mastaapi kommenteerides lausus festivali pealik Ando Kiviberg, et see on oluliselt suurem, kui aasta alguse kartused aimata lubasid, ent teatud piirid praegune olukord siiski paneb.

„Närv pidas vastu, et ära oodata viiruse taandumine ja ma väga loodan, et piirangud suurüritustele leevenevad veelgi,” sõnas Kiviberg. „Praegu kehtivate nõuete valguses plaanime passifestivali ning see, kas saame müüki panna ka üksikkontsertide pileteid, selgub enne festivali.“

Praegu kehtivate nõuete kohaselt peab ürituse korraldaja, kes soovib teha oma ürituse rohkem kui 1000 inimesele, tagama kõigi osaliste nakkusohutuse. Selleks tuleb külastajal tõendada, et ta on kas vaktsineeritud, koroona läbi põdenud või tal on koroonaproovil negatiivne tulemus. Kuidas festivalikülastajate testimine korraldatakse, kui see juuli lõpus jätkuvalt vajalik on, ning kes selle eest tasub, sellest lubasid korraldajad teada anda 5. juulil.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa kirjeldas tänavust festivali tantsulise, hoogsa ja mitmetahulisena.

„End juba tõestanud publikumagnetitest astuvad 22.–25. juulini publiku ette Puuluup, Trad.Attack!, Curly Stings, Zetod, Duo Ruut, Tintura, Svjata Vatra ja Untsakad,” sõnas ta. „Spetsiaalselt Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks paneb kava kokku Nöep ning tänavuse festivali teemale ehk kokkumängule lähenevad oma uues kavas läbi armastuse Naised Köögis.”

Käredamat kogemust pakuvad esmakordselt ühel laval koos esinevad Metsatöll ja Riffarrica. Uut plaati esitleb end proge-rebel’iks tituleeriv Eesti bänd Black Bread Gone Mad ning lavale astub regilaulu, instrumentaalmuusikat ja rahvusmeeskoori lauluväge ühendav Regiram. Kavas on ka legendaarse etnograafi ja pärimuspillide uurija Igor Tõnuristi mälestuskontsert ning näha saab palju noori pärimusmuusikuid.

„Olen kindel, et uued värsked näod nagu näiteks Pärlin, vabariigi pillimees Martin Arak või siis humoorikat pärimuslikku kupleemuusikat esitavad Kaisa Kuslapuu ja Karl Laanekask leiavad endale palju uusi austajaid,” sõnas Tarmo Noormaa.

Välisesinejatest on oodata Taani tantsubändi Mads Hansen’s Kapel, hingestatud Itaalia lauljat Maria Mazzottat koos akordionist Bruno Galleonega ja flaami vendade triot Trio Dhoore. Soomet esindavad lõõtspillimängija Antti Paalanen ning tantsumuusika punt 5/5. Kontserdi annab eestlaste seas armastatud Gruusia meeskoor Tbilisi, rütmikas PásztorHóra Ungarist ning iiri vanapärast laulustiili viljelev Seán Garvey koos Kärt Johansoniga.

Korraldajad nendivad, et kuivõrd praegused nõuded, kui need kehtima jäävad, võivad osale külastajatele mitte sobida, siis on Viljandi pärimusmuusika festival valmis ka varem soetatud passid järgmisse aastasse lükkama või need soovijatelt tagasi ostma. Sellekohaseid sooviavaldusi kogutakse 5.–18. juulini, täpsed juhised antakse teada 5. juulil.

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival on 22.–25. juulini ning selle teema on kokkumäng. Põhjalikum esinejate loetelu on toodud festivali kodulehel, praegu on esinejad välja toodud päevade kaupa ning täpne ajakava selgub 5. juuliks. Festivalipaikadena lähevad tänavu käiku Esimene Kirsimägi (seal on varem olnud piknikuala), Teine Kirsimägi, Kaevumägi ja pärimusmuusika ait.