OLEN JÄRJEST enam mõtisklenud hea ja kurja, õige ja vale üle. Need vastandlikud mõisted iseloomustavad ka inimesi. Imiku kohta me ei ütle, et ta on hea või kuri, aga suuremaks kasvanud lapse ja täiskasvanu kohta küll. Millistel põhjustel nad erinevaks kujunevad? Miks osas perekondades valitsevad vastastikune lugupidamine ja hoolimine, mõnes aga vägivald? Miks koolides on kiusajad ja kiusatavad? Miks mõnes töökollektiivis on hea atmosfäär ja minnakse rõõmuga tööle, teises mitte?